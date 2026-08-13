„Schnidahahn-Genussfest“ startet wieder im Herbst

Ein Hahn mit Geschichte steht auch heuer wieder im Mittelpunkt des großen Genusswochenendes in der Buckligen Welt. Von 11. bis 13. September lädt das Schnidahahn Genussfest wieder zu regionalen Spezialitäten, Menüs, Verkostungen, Führungen, Konzerten, Hoffesten und Mostheurigen ein.
Ein Ehrentag für die „Schnider“
Doch wer ist dieser Schniderhahn eigentlich? „Schnider“ wurden früher in der Buckligen Welt die Erntehelfer genannt. Nach getaner Arbeit wurden sie mit einem guten Essen belohnt – und dafür wurde eigens ein Hahn aufgezogen: der sogenannte „Schnidahahn“.
Diese alte Tradition lebt heute in moderner Form weiter. Rund 70 Gastronomie-, Landwirtschafts- und Lebensmittelbetriebe feiern beim Genussfest die regionalen Produkte und die kulinarische Vielfalt der Region. Dabei erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Wochenende mit stimmungsvollen Konzerten, exklusiven Menüs, Führungen, Verkostungen, Hoffesten und Mostheurigen.
Statt mehrere Wochen diesmal an einem Wochenende
2026 wird erstmals das gesamte Programm an einem gemeinsamen Wochenende gebündelt – mit dem Schnidahahn-Schmaus und der Schnidahahn-Roas als Höhepunkten.
www.sooogutschmeckt.at
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