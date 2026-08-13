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Der Hahn ist los!

„Schnidahahn-Genussfest“ startet wieder im Herbst

Niederösterreich
13.08.2026 19:00
Die Bucklige Welt im südlichen Niederösterreich ist bekannt für seine kulinarischen Schmankerl. ...
Die Bucklige Welt im südlichen Niederösterreich ist bekannt für seine kulinarischen Schmankerl. Zwischen 11. und 13. September können sich Feinschmecker hier wieder durch kosten.(Bild: Viktoria Kornfeld )
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Ein Hahn mit Geschichte steht auch heuer wieder im Mittelpunkt des großen Genusswochenendes in der Buckligen Welt. Von 11. bis 13. September lädt das Schnidahahn Genussfest wieder zu regionalen Spezialitäten, Menüs, Verkostungen, Führungen, Konzerten, Hoffesten und Mostheurigen ein.

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Ein Ehrentag für die „Schnider“
Doch wer ist dieser Schniderhahn eigentlich? „Schnider“ wurden früher in der Buckligen Welt die Erntehelfer genannt. Nach getaner Arbeit wurden sie mit einem guten Essen belohnt – und dafür wurde eigens ein Hahn aufgezogen: der sogenannte „Schnidahahn“.

Alexandra Böhm vom Genussbauernhof Böhm, Michael Nistl, Bürgermeister Katzelsdorf, Michaela ...
Alexandra Böhm vom Genussbauernhof Böhm, Michael Nistl, Bürgermeister Katzelsdorf, Michaela Walla, Regionsobfrau Bucklige Welt-Wechselland, Florian Kerschbaumer, Geschäftsführer LEADER Region Bucklige Welt-Wechselland, Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin Wiener Alpen in NÖ Tourismus GmbH, Hubert Wedel, Markenbau Beratung & Design und Martin Preineder, Obmann Verein Sooo gut schmeckt Bucklige Welt-Wechselland freuen sich auf zahlreiche Gäste.(Bild: Verein Sooo gut schmeckt Bucklige Welt-Wechselland)

Diese alte Tradition lebt heute in moderner Form weiter. Rund 70 Gastronomie-, Landwirtschafts- und Lebensmittelbetriebe feiern beim Genussfest die regionalen Produkte und die kulinarische Vielfalt der Region. Dabei erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Wochenende mit stimmungsvollen Konzerten, exklusiven Menüs, Führungen, Verkostungen, Hoffesten und Mostheurigen. 

Statt mehrere Wochen diesmal an einem Wochenende
2026 wird erstmals das gesamte Programm an einem gemeinsamen Wochenende gebündelt – mit dem Schnidahahn-Schmaus und der Schnidahahn-Roas als Höhepunkten. 

www.sooogutschmeckt.at

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