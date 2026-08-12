The ink is dry
It’s official: Stefan Posch is staying with Mainz
It’s now official: After spending a season on loan with the “05ers,” Austrian national team player Stefan Posch has signed a permanent contract with Mainz.
“Poschi joined us last winter to make a case for a spot on Austria’s World Cup roster, and he made an immediate impact. Stefan integrated extremely quickly and instantly made us a better team. He’s a versatile player with plenty of experience in the Bundesliga and on the international stage. It’s no coincidence that he’s been a regular on the Austrian national team for several years now. Over the past six months, he’s proven time and again what he’s capable of and just how important he can be for Mainz 05. On top of that, he’s an outstanding guy who fits perfectly into the team dynamic. “We’re very happy that Poschi wanted to stay in Mainz and that we’ve now been able to make that happen,” said sporting director Niko Bungert in a press release from Mainz, expressing his delight at signing the defender to a permanent contract.
Posch had already been loaned to the German Bundesliga club from Como 1907 for the 2025–26 season; since then, the 29-year-old has made 20 appearances in the red-and-white jersey. Four million euros are reported to have changed hands for the services of the Austrian national team player.
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