It’s official: Stefan Posch is staying with Mainz

“Poschi joined us last winter to make a case for a spot on Austria’s World Cup roster, and he made an immediate impact. Stefan integrated extremely quickly and instantly made us a better team. He’s a versatile player with plenty of experience in the Bundesliga and on the international stage. It’s no coincidence that he’s been a regular on the Austrian national team for several years now. Over the past six months, he’s proven time and again what he’s capable of and just how important he can be for Mainz 05. On top of that, he’s an outstanding guy who fits perfectly into the team dynamic. “We’re very happy that Poschi wanted to stay in Mainz and that we’ve now been able to make that happen,” said sporting director Niko Bungert in a press release from Mainz, expressing his delight at signing the defender to a permanent contract.