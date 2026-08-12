Department of Public Health
There are already 22 Legionella cases in total
According to the State Health Department, there are already 22 patients in total: Health authorities in Linz and the surrounding area are dealing with several cases of Legionnaires’ disease. The cause remains unclear.
Currently, five people are still being treated in the hospital for Legionnaires’ disease, two of whom are in the intensive care unit. Among the 22 people affected are a tourist and a person who was in Linz on business. This severe bacterial infection can lead to pneumonia.
The exact source of the Legionella infections, however, remains a mystery. More than 100 samples have been collected so far. The first results from these samples are expected to arrive later this week.
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