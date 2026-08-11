Two-thirds of retirees are not yet eligible for retirement

Scharfe Reaktion der Pensionistenvertreter

Beim Pensionistenverband sorgt diese Rechnung für Empörung. Präsidentin Birgit Gerstorfer wirft den Wirtschaftsvertretern vor, „Äpfel und Birnen“ zu vermischen. In den 34 Milliarden Euro seien neben der gesetzlichen Pensionsversicherung auch Beamtenpensionen sowie staatlich finanzierte Leistungen wie Kindererziehungszeiten und Maßnahmen gegen Altersarmut enthalten. Die Bundesmittel seien daher kein plötzlich entstandenes Finanzierungsloch, sondern ein gesetzlich vorgesehener Teil des österreichischen Umlagesystems. Junge Menschen gegen Pensionisten auszuspielen, sei „verantwortungslos“. Für die langfristige Finanzierung müssten auch große Vermögen, Erbschaften sowie Gewinne aus Digitalisierung und künstlicher Intelligenz herangezogen werden.