Preis-Check: Hier wird Urlaub günstiger!

Die Reiselust nach der Ferne kennt keine Grenzen, doch wie schaut‘s diesen Winter mit den Preisen aus? Der aktuelle Preismonitor der Restplatzbörse bringt es an den Tag: Während sich Ägypten als echter Preissieger präsentiert, bleiben die Malediven, Thailand und Mexiko trotz höherer Preise hoch im Kurs. Wir zeigen, wohin die Reise geht und wo sich jetzt am meisten sparen lässt.
Besonders günstig geht‘s diesen Winter nach Hurghada in Ägypten, denn hier spart man bis zu 8 % im Vergleich zum Vorjahr. Auch Dubai liegt mit minus 7 % unter dem Vorjahresniveau. Deutlicher gestiegen sind dagegen die Preise für die stark nachgefragte Dominikanische Republik und Mexiko.
Preisentwicklung im Überblick:
Reise-Ranking: Diese Winterziele stehen hoch im Kurs
Bei den Buchungen bleiben die Malediven weiterhin unangefochten auf Platz eins, Thailand legt kräftig zu. Auch die Dominikanische Republik zählt weiterhin zu den Top drei.
Ägypten zählt im kommenden Winter zu den besonders preiswerten Reisezielen und ist die wichtigste Winterdestination der Restplatzbörse.
Ägypten: Bestpreis am Roten Meer
Stabiles Klima, Traumstrände und dazu die besten Preise seit Jahren. Kein Wunder, dass Ägypten diesen Winter die wichtigste Winterdestination der Restplatzbörse ist. Eine Woche im 4★ Hotel All Inclusive inkl. Transfer & Flug gibt‘s schon ab € 426 p.P. Alle Ägypten-Angebote ansehen
Mauritius: Traumurlaub ohne Zeitverschiebung
Puderzuckerstrände und nur eine kleine Umstellung der inneren Uhr machen Mauritius aktuell besonders beliebt, das Reiseziel verzeichnet ein kräftiges Buchungsplus. Eine Woche im 4★ Hotel mit Halbpension inkl. Transfer & Flug ab € 1.506 p.P. Alle Mauritius-Angebote ansehen
Malediven: Die Nummer eins bei den Buchungen
Türkises Wasser, feiner Sand und Wasservillen zum Verlieben machen die Malediven zum beliebtesten Fernreiseziel des Winters. Eine Woche im 4★ Hotel mit Vollpension & Direktflug ab € 1.720 p.P. Alle Malediven-Angebote ansehen
Abflughäfen vergleichen
Auch der Abflughafen kann bei Fernreisen einen Unterschied machen: Direktflüge sparen Zeit und vermeiden Umsteigestress und reduzieren das Risiko verpasster Anschlussflüge oder verlorenen Gepäcks. Das wirkt sich derzeit auch auf internationale Drehkreuze wie Dubai aus, viele Reisende bevorzugen aktuell andere Flugrouten.
Fernreisen: früh buchen, flexibel bleiben
Der Preismonitor der Restplatzbörse zeigt, dass Fernreisepreise meist bis zwei Monate vor Abflug stabil bleiben und danach steigen. Wer früher bucht, hat zudem eine größere Auswahl bei Hotels und Flügen. Flex-Tarife ermöglichen – je nach gebuchter Option – kurzfristige Umbuchungen oder Stornierungen.
Beratung für Fernreisen gibt‘s in den 21 Restplatzbörse-Reisebüros in Österreich, online buchbar unter www.restplatzboerse.at.