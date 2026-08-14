Preis-Check: Hier wird Urlaub günstiger!

Die Reiselust nach der Ferne kennt keine Grenzen, doch wie schaut‘s diesen Winter mit den Preisen aus? Der aktuelle Preismonitor der Restplatzbörse bringt es an den Tag: Während sich Ägypten als echter Preissieger präsentiert, bleiben die Malediven, Thailand und Mexiko trotz höherer Preise hoch im Kurs. Wir zeigen, wohin die Reise geht und wo sich jetzt am meisten sparen lässt.