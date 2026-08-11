Kernland Case: Diversion Following Embezzlement

On Thursday, the former managing director of the Mühlviertler Kernland association is set to stand trial at the Linz Regional Court on charges of fraud, embezzlement, and forgery. As reported, the defendant is alleged to have improperly obtained loans and grant funds—a whopping 765,000 euros. The irregularities came to light two years ago. The defendant has partially admitted to the charges and has, at least, repaid 150,000 euros.