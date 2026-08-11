Trial on Thursday
Kernland Case: Diversion Following Embezzlement
The former managing director of the Mühlviertler Kernland association is alleged to have embezzled nearly 800,000 euros. While the 60-year-old had to answer to the court on Thursday, a decision has already been reached in the case of a second defendant.
On Thursday, the former managing director of the Mühlviertler Kernland association is set to stand trial at the Linz Regional Court on charges of fraud, embezzlement, and forgery. As reported, the defendant is alleged to have improperly obtained loans and grant funds—a whopping 765,000 euros. The irregularities came to light two years ago. The defendant has partially admitted to the charges and has, at least, repaid 150,000 euros.
Daughter Repays Damages
Her daughter was a co-defendant, but she has already completed her criminal proceedings. As part of a diversion program, the case against the woman for money laundering and embezzlement was provisionally dismissed last Thursday. This decision is final. It is limited to a period of two years.
The defendant had no prior criminal record and had taken responsibility for her actions; she also made restitution for the damages she caused, amounting to 16,896 euros.
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