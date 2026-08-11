Was driving erratically
Drunk driver with a blood alcohol level of more than 3 per mille pulled over
Officers in Upper Austria were quite surprised: After receiving a report that a driver was swerving, police pulled the driver over. A breathalyzer test revealed the man had a blood alcohol level of 3.08 per mille. His driver’s license was immediately revoked.
A patrol was informed on Sunday around 3:05 p.m. that a white car was swerving on the B3 toward Grein. The officers spotted the car shortly afterward as it was crossing the Danube Bridge toward Kollmitzberg.
Stopped and Checked
They gave chase and were able to stop and check the driver, a 54-year-old man from the Amstetten district. A breathalyzer test revealed a blood alcohol level of 3.08 per mille. The man’s driver’s license was temporarily revoked.
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