Gemeindemitarbeiter in Schwechat haben hitzefrei

Sobald die Temperaturen in Stadt Schwechat in Niederösterreich auf über 33 Grad Celsius klettern, dürfen sich Gemeindemitarbeiter freinehmen. Sie erhalten an diesen besonders heißen Tagen eine Hitzeerleichterung von drei Stunden. Konsumieren dürfen sie diese Auszeit innerhalb von vier Tagen.
„Dieses Hitzefrei umfasst drei Stunden innerhalb von vier Tagen und gilt für alle Bereiche vom Bauhof bis hin zum Rathaus. Man muss sich im Team absprechen, damit der Betrieb aufrechterhalten bleibt“, informiert Stadtsprecher Dejan Mladenov. Mit dieser internen Regelungen will die Stadt bewusst Entlastung für ihre Mitarbeiter schaffen – und das unabhängig zur neuen bundesweiten Hitzeschutzverordnung.
Investition ins Wohlbefinden des Teams
„Gerade an extrem heißen Tagen ist es unsere Pflicht, auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu achten. Deshalb geben wir ihnen seit Jahren Hitzeerleichterungen“, erklärt SPÖ-Bürgermeisterin Karin Baier. „Es ist eine richtige Investition in das Wohlbefinden unseres Teams“, so SPÖ-Vize Christian Habesohn.
Raumtemperatur im Rathaus über 30 Grad
Nicht nur im Außendienst, sondern auch in den Verwaltungsgebäuden kann man ganz schön ins Schwitzen kommen. „In den nicht klimatisierten Büroräumen des Rathauses steigen die Temperaturen an Hitzetagen mittlerweile auf über 30 Grad“, schildert Mladenov.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.