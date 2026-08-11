Gemeindemitarbeiter in Schwechat haben hitzefrei

„Dieses Hitzefrei umfasst drei Stunden innerhalb von vier Tagen und gilt für alle Bereiche vom Bauhof bis hin zum Rathaus. Man muss sich im Team absprechen, damit der Betrieb aufrechterhalten bleibt“, informiert Stadtsprecher Dejan Mladenov. Mit dieser internen Regelungen will die Stadt bewusst Entlastung für ihre Mitarbeiter schaffen – und das unabhängig zur neuen bundesweiten Hitzeschutzverordnung.