„Österreicher profitieren zu wenig vom Börsenboom“

2025 feierte Wien einen Börsenboom: Um über 45 Prozent legte der Leitindex ATX zu. Das Problem ist nur: Die Kursanstiege machten vor allem Amerikaner und Engländer reich, weil sie ihr Geld viel öfter in Aktien anlegen als wir. Heimo Scheuch, Chef der Wienerberger AG, fordert daher von der Regierung mehr Anreize für den Kauf von Aktien – auch mit Blick auf die Sicherung unserer Pensionen.
„Krone“: Herr Scheuch, Sie sind Aufsichtsrats-Chef der Wiener Börse – wie sehr freut es Sie, dass der Leitindex ATX heuer um über 45 Prozent zugelegt hat?
Heimo Scheuch: Das zeigt die Stärke der in Österreich notierten Aktiengesellschaften. Das wirtschaftliche Umfeld war für niemanden einfach, aber heimische Unternehmen haben sich in der Krise resilient gezeigt: Sie sind international wettbewerbsfähig und gut unterwegs.
