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Computers Are Down

Hacker Attack Paralyzes Half of the Chamber of Labor

Nachrichten
10.08.2026 11:10
(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

It looks every bit like a hacker attack: Since 5 a.m., nothing has been working at the Upper Austrian Chamber of Labor—at least as far as the computers are concerned. Efforts to resolve the issue are ongoing and will likely continue into Tuesday.

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“Due to a technical glitch, our hotlines are unfortunately unavailable at this time. Some of our web services are also currently only available on a limited basis. We are already working to resolve the issue and appreciate your understanding. Please try contacting us again at a later time. We are already working to resolve the issue and ask for your patience. Please try contacting us again at a later time.”

Hacker Attack on the Upper Austrian Chamber of Labor
The Upper Austrian Chamber of Labor was the target of a hacker attack on Monday. At 5 a.m., the email servers and the telephone system went down. By mid-morning, the telephone hotlines were restored, but a full resolution of the issue is not expected until sometime on Tuesday.

“We are investigating exactly what happened. We have asked external IT experts for help,” explained Chamber Director Andrea Heimberger. It is still unclear who is behind the attack, as well as whether any data was stolen.

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