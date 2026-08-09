A Terrorized Neighborhood
“Cut Off Your Own Head”: Fear Among Residents Near the Port
Alarming conditions in Vienna’s Kaiserebersdorf district: Nighttime noise, police calls, and fear right on their own doorsteps. Relatives and friends of inmates at the Vienna Juvenile Detention Center are terrorizing the neighborhood. Around Münnichplatz, residents’ despair is growing. They speak of untenable conditions and are demanding immediate help.
It was supposed to be a fresh start. With the new correctional facility at Münnichplatz in Simmering, the Ministry of Justice sought to modernize the juvenile justice system in Austria. Rehabilitation instead of incarceration, education instead of stagnation—that was the promise. But the reality is quite different. In Kaiserebersdorf, the once-idyllic neighborhood in Vienna’s 11th district with its rural charm, there is now nothing but sheer fear and terror.
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