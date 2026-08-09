“Cut Off Your Own Head”: Fear Among Residents Near the Port

It was supposed to be a fresh start. With the new correctional facility at Münnichplatz in Simmering, the Ministry of Justice sought to modernize the juvenile justice system in Austria. Rehabilitation instead of incarceration, education instead of stagnation—that was the promise. But the reality is quite different. In Kaiserebersdorf, the once-idyllic neighborhood in Vienna’s 11th district with its rural charm, there is now nothing but sheer fear and terror.