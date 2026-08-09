"Facebook Murder"
Woman Shot Dead in Her Apartment: Were There Two Perpetrators?
In May, a young woman from Lower Austria was shot dead in her apartment. The suspect is a man from Styria whom she had met online shortly before. Now there is strong suspicion that another man was involved in this horrific crime.
The huge bloodstain on the floor seems almost unreal; as if it simply doesn’t belong here. In this pretty 70-square-meter apartment in Kottingbrunn. With its light-colored furniture, pastel-colored ruffled blankets and decorative cushions on the sofa; the tasteful decorative items on the shelves. The prettily framed pictures on the walls.
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