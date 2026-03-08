Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter

„Wir brauchen Sky Shield wie die Luft zum Atmen“

Für Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ist klar: „Gerade jetzt zeigt sich, dass Investitionen im Luftbereich ein richtiger Schritt waren und sind. Klar ist: Wir brauchen den Raketenschutzschirm Sky Shield dringend, um unseren Luftraum absichern zu können.“ Die Initiative sei zur richtigen Zeit gekommen, sagt Tanner – und Österreichs Beteiligung daran ebenso. „Wir brauchen Sky Shield wie die Luft zum Atmen. Unsere Luftraumverteidigung ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit.“