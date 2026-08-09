Viel zu wenig Blutspenden in den Sommermonaten

In der Urlaubsaison gehen weniger Menschen Blut spenden. In Niederösterreich, Wien und dem Burgenland sind die Reserven mager bestückt, – benötigt werden vor allem seltene Blutgruppen.
Ii der glühenden Hitze steht Blutspenden selten auf der To-Do-Liste der Niederösterreicher. „Unsere Konserven schrumpfen jeden Sommer“, betont das Rote Kreuz für die Ostregion Österreich. Aktuell sind die Lagerbestände im ganzen Bundesland zu niedrig, heißt es. Die Gründe dafür sind etwa die Urlaubszeit, die hohen Temperaturen und auch die Zeckensaison. „Denn ein Zeckenstich ist ein Ausschlussgrund“, sagt Peter Völkl, der die Blutspenden für Wien, NÖ und das Burgenland leitet.
Weil Blut nicht ewig aufbewahrt werden kann, werden laufend neue „frische“ Spenden benötigt. 1000 Blutkonserven werden allein in ganz Österreich jeden Tag gebraucht, 225 davon in Niederösterreich. Grundsätzlich würden Blutkonserven aller Blutgruppen benötigt, aktuell bestehe jedoch insbesondere bei A positiv, A negativ und 0 negativ ein erhöhter Bedarf.
Auch bei Hitze kann man spenden
Wichtig bei der Hitze: Nur wer sich gesund fühlt, ausreichend getrunken und gegessen hat, kann auch an heißen Tagen Blutspenden gehen. „Dann sollte es aber kein Problem sein“, versichert das Rote Kreuz. Ein zusätzlicher Bonus: Viele der Blutspende-Aktionen finden im Sommer in klimatisierten Räumen statt.
In Niederösterreich findet man hier Informationen zu diversen Blutpsendenaktionen.
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