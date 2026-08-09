Viel zu wenig Blutspenden in den Sommermonaten

Ii der glühenden Hitze steht Blutspenden selten auf der To-Do-Liste der Niederösterreicher. „Unsere Konserven schrumpfen jeden Sommer“, betont das Rote Kreuz für die Ostregion Österreich. Aktuell sind die Lagerbestände im ganzen Bundesland zu niedrig, heißt es. Die Gründe dafür sind etwa die Urlaubszeit, die hohen Temperaturen und auch die Zeckensaison. „Denn ein Zeckenstich ist ein Ausschlussgrund“, sagt Peter Völkl, der die Blutspenden für Wien, NÖ und das Burgenland leitet.