Wo Büffel und Adler sich eine Heimat teilen

Otto Samwald hat schon viele Naturressorts auf der ganzen Welt gesehen. „Aber das hier in Großwilfersdorf ist wirklich schön geworden“, beurteilt der bekannte Vogelkundler aus Fürstenfeld. „Das hier“ ist eine Ausgleichsfläche für die S 7. Das bedeutet: Für jeden Hektar Natur, der für die Straße zerstört und versiegelt wurde, hat die Asfinag mehr Fläche angekauft oder gepachtet, um dafür neuen Naturraum zu schaffen.