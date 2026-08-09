Auf geht‘s zum „Krone“-Wandertag auf den Jochberg

Auch in diesem Jahr findet der beliebte „Krone“-Wandertag wieder statt. Dieses Mal erfolgt der Start bei der Wagstättbahn bei der Talstation in Jochberg. Von dort aus gibt es zwei verschiedene Routen für die Teilnehmer zu wählen. Die Genussrunde oder die Aktivrunde. Bei der Genussrunde absolvieren die Wanderer eine sechs Kilometer lange Route mit 150 Höhenmetern und etwa zweieinhalb Stunden Gehzeit. Der Start erfolgt mit einer Fahrt zur Bergstation. Von da wandert man zum Usterkarsee, dem Pengelsteinsee, dem Brunnersee bis zum Pengelstein.