Auf geht‘s zum „Krone“-Wandertag auf den Jochberg

Auch heuer gibt es für alle Bergfexe wieder den beliebten Pflichttermin. Am 22. August findet dieses Mal in Jochberg der „Krone“-Wandertag statt. Einen Coupon zum Ausschneiden gibt es in der heutigen Ausgabe der Tiroler „Krone“.
Rund 1000 Bergfreunde aus weiten Teilen Tirols waren im Vorjahr beim Wandertag von „Krone“ und KitzSki auf das Kitzbüheler Horn dabei. Bei Prachtwetter wurde dabei ein neuer Teilnehmerrekord am Berg verzeichnet.
Auch in diesem Jahr findet der beliebte „Krone“-Wandertag wieder statt. Dieses Mal erfolgt der Start bei der Wagstättbahn bei der Talstation in Jochberg. Von dort aus gibt es zwei verschiedene Routen für die Teilnehmer zu wählen. Die Genussrunde oder die Aktivrunde. Bei der Genussrunde absolvieren die Wanderer eine sechs Kilometer lange Route mit 150 Höhenmetern und etwa zweieinhalb Stunden Gehzeit. Der Start erfolgt mit einer Fahrt zur Bergstation. Von da wandert man zum Usterkarsee, dem Pengelsteinsee, dem Brunnersee bis zum Pengelstein.
Die Aktivrunde umfasst zehn Kilometer und 250 Höhenmeter und dauert etwa vier Stunden. Nach der Fahrt bis zur Bergstation wandern die Bergfexe zur 3S Station Jochberg und fahren weiter zum Pengelstein. Weiter geht es zum Usterkarsee, dem Pengelsteinsee, dem Brunnsee bis zum Steinbergkogel. Der Rückweg führt die Wanderer zum Pengelstein Restaurant.
Gemeinsam haben beide Routen, dass sie mit einer gemütlichen Einkehr beim Bergrestaurant Pengelstein enden. Im Anschluss gibt es die Rückfahrt mit der 3S nach Jochberg.
An der Kassa erhalten die Gäste gegen Vorlage des „Krone“-Coupons das Bergbahn-Ticket. Durch Vorzeigen dieses Tickets gibt es im Bergrestaurant Pengelstein die Speisen zum ermäßigten Preis. Mitwandern am 22. August lohnt sich also. Den Coupon gibt es in der heutigen (Sonntag, 8. August) Ausgabe der Tiroler „Krone“.
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