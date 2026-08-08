Wie es zu einem „Leck“ in einer Gemeindekasse kam

Lokalaugenschein in Eggenburg im Bezirk Horn: ein Leck im Dach des Hauses, keine Heizung und baufällige Wände, die schon bessere Zeiten gesehen haben. Dort, in der Wiener Straße, möchte die Gemeinde künftig einen neuen Wirtschaftshof errichten. Altstoffsammelzentrum, öffentliche Winterstreufahrzeuge, Rasenmäher für Gemeindeflächen und dergleichen sollen dort untergebracht werden – und, mitunter am wichtigsten, die Mitarbeiter, die all diese Tätigkeiten verrichten. „Das wird aber nicht möglich sein, bis das Areal komplett saniert worden ist“, betont Manfred Mayer von der SPÖ Eggenburg gegenüber der „Krone“.