Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Setzt Urlaub fort

Norwegens König Harald wird aus Spital entlassen

Royals
26.02.2026 15:00
König Harald wird noch am Donnerstag aus dem Spital in Teneriffa entlassen.
König Harald wird noch am Donnerstag aus dem Spital in Teneriffa entlassen.(Bild: AP/Cornelius Poppe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der norwegische König Harald V. (89) wird an diesem Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen. Das teilte der norwegische Hof mit. 

0 Kommentare

Der Monarch musste sich am Dienstag während eines privaten Urlaubs auf Teneriffa aufgrund einer Infektion und Dehydrierung in eine Klinik begeben.

Leibarzt reiste an
Der König habe gut auf die Behandlung angesprochen, hieß es in der Hofmitteilung. Demnach werde er nun seinen Urlaub auf der Kanarischen Insel zusammen mit Königin Sonja (88) fortsetzen.

Haralds Leibarzt, der kurzfristig angereist war, werde noch einige Tage auf Teneriffa bleiben, um den Zustand des Königs zu beobachten. Wann das Königspaar in die Heimat zurückreisen werde, steht der Mitteilung zufolge noch nicht fest.

Lesen Sie auch:
König Harald von Norwegen liegt derzeit auf Teneriffa im Spital.
Schock für Familie
König Harald von Norwegen auf Teneriffa im Spital
24.02.2026
„Ernste Lage“
König Harald muss einige Tage im Spital bleiben
25.02.2026

Ältester derzeit regierender Monarch
König Harald ist der älteste derzeit regierende Monarch in Europa. Es ist nicht das erste Mal, dass er im Urlaub ins Krankenhaus kommt. Im Jahr 2024 musste er während eines Aufenthaltes in Malaysia in eine Klinik, wo ihm ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt wurde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
26.02.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
188.823 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
144.988 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
139.394 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2592 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1008 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
878 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Mehr Royals
Setzt Urlaub fort
Norwegens König Harald wird aus Spital entlassen
„Es ist okay“
Harry und Meghan: Mut-Botschaften an Süchtige
„Ernste Lage“
König Harald muss einige Tage im Spital bleiben
Lässig statt glamourös
Huch! Herzogin Meghan trägt Jordanien Knitterlook
„Verdient es nicht!“
Marius verteidigte unter Tränen Mama Mette-Marit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf