Warum Fischzüchter ihre Zelte in Wien abbrachen

Es muss immer jemand vor Ort sein

„Das wirklich Kritische ist, dass der Saibling immer frisches Wasser und Sauerstoff braucht“, erläutert Martin Traxler. Das bedeutet, dass immer jemand vor Ort sein muss. Wenn es regnet, können die Gitter für die Wasserzuleitung verstopfen: kein normaler Durchfluss, kein frischer Sauerstoff. Sechs Stunden ohne den üblichen Frischwasserzulauf sind für die Fische fatal. Das ist dem Züchter einmal zu Beginn passiert. 1,5 Tonnen Speisefische entsorgen zu müssen, das „tut weh, weil wir jedes Tier so schonend wie möglich behandeln“. Der Fischotter ist ein ortsübliches Problem und kostete am Anfang 30 Mutterfische. Seither ist alles abgezäunt.