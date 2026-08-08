Gemicibasi: „Müssen uns nach unten orientieren“

„Es war eine gute Leistung, allerdings machen wir vorne die Chancen schon wieder nicht.“ Was den Südstädtern im Vorjahr den Titel kostete. Davon ist man nach dem Riesenumbruch samt Verjüngungskur heuer meilenweit entfernt. „Es ist derzeit nicht einfach. Schmidt fehlt uns im Sturm. Jetzt ist auch noch Meisl verletzt, ich hoffe, dass die Neuzugänge endlich die Arbeitserlaubnis bekommen“, sehnt er sich nach Verstärkungen am Feld. „Wenn alle fit sind, haben wir eine schlagkräftige erste Elf.“ Wenn.„Stand jetzt müssen wir uns nach unten orientieren, so ehrlich muss man sein“, weiß der 30-Jährige, der heuer erstmals Kapitän ist.