Gemicibasi: „Müssen uns nach unten orientieren“

„Das Cup-Aus in Leithaprodersdorf war bodenlos, brauchen wir nicht schön zu reden. Gegen Rapid II haben wir trotz Pleite aber ein anderes Gesicht gezeigt.“ Admiras Kapitän Turgay Gemicibasi fasst den verpatzten Saisonstart seiner Elf perfekt zusammen.
„Es war eine gute Leistung, allerdings machen wir vorne die Chancen schon wieder nicht.“ Was den Südstädtern im Vorjahr den Titel kostete. Davon ist man nach dem Riesenumbruch samt Verjüngungskur heuer meilenweit entfernt. „Es ist derzeit nicht einfach. Schmidt fehlt uns im Sturm. Jetzt ist auch noch Meisl verletzt, ich hoffe, dass die Neuzugänge endlich die Arbeitserlaubnis bekommen“, sehnt er sich nach Verstärkungen am Feld. „Wenn alle fit sind, haben wir eine schlagkräftige erste Elf.“ Wenn.„Stand jetzt müssen wir uns nach unten orientieren, so ehrlich muss man sein“, weiß der 30-Jährige, der heuer erstmals Kapitän ist.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.