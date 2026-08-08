Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Admira-Leithammel

Gemicibasi: „Müssen uns nach unten orientieren“

2. Liga
08.08.2026 06:30
Der Saisonstart der Admira ging mit zwei Niederlagen in die Hose.
Der Saisonstart der Admira ging mit zwei Niederlagen in die Hose.(Bild: GEPA)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

„Das Cup-Aus in Leithaprodersdorf war bodenlos, brauchen wir nicht schön zu reden. Gegen Rapid II haben wir trotz Pleite aber ein anderes Gesicht gezeigt.“ Admiras Kapitän Turgay Gemicibasi fasst den verpatzten Saisonstart seiner Elf perfekt zusammen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Es war eine gute Leistung, allerdings machen wir vorne die Chancen schon wieder nicht.“ Was den Südstädtern im Vorjahr den Titel kostete. Davon ist man nach dem Riesenumbruch samt Verjüngungskur heuer meilenweit entfernt. „Es ist derzeit nicht einfach. Schmidt fehlt uns im Sturm. Jetzt ist auch noch Meisl verletzt, ich hoffe, dass die Neuzugänge endlich die Arbeitserlaubnis bekommen“, sehnt er sich nach Verstärkungen am Feld. „Wenn alle fit sind, haben wir eine schlagkräftige erste Elf.“ Wenn.„Stand jetzt müssen wir uns nach unten orientieren, so ehrlich muss man sein“, weiß der 30-Jährige, der heuer erstmals Kapitän ist.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
2. Liga
08.08.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
TV-Star geht mit Kanzler Stocker hart ins Gericht
144.457 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kanzler Stocker auf dem Weg zur Fragerunde in Salzburg.
Wien
Cobra stürmt Dorotheum, Täter ist verschwunden
143.598 mal gelesen
In einer Wiener Filiale des Dorotheums kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Überfall.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
111.560 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1649 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1614 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Innenpolitik
Sager wirkt nach: Mütter-Aufstand gegen Kanzler
1486 mal kommentiert
Österreichs Mütter rechnen knallhart mit dem Kanzler ab.
Mehr 2. Liga
Auch Steirer siegen
4:1! Austria Salzburg lässt Vienna keine Chance
Neuer Name und Co.
Das ist im Austria-Stadion (nicht) passiert
Sport Tv Logo
Admira-Leithammel
Gemicibasi: „Müssen uns nach unten orientieren“
2. Liga – 2. Runde
3:0! Absteiger BW Linz schießt Wacker Innsbruck ab
Liefering verliert
Enttäuschende Zweitliga-Rückkehr nach Grödig

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf