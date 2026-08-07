In the pouring rain
Man and Dog Flung Over Guardrail in Car
In the pouring rain on Thursday evening, a car veered off the road on the Mühlkreisautobahn, flew over the guardrail, and came to rest on its side. The driver was rescued by the fire department and taken to the hospital. His dog, who was riding with him, survived the accident unharmed.
Around 9 p.m., the Linz Fire Department was alerted to an accident on the A7 Mühlkreis Autobahn. A driver had veered off the road with his car on the Hafenstraße on-ramp, struck a concrete base and the light pole mounted on it, flew over the guardrail, and came to rest on its side.
To rescue the driver, firefighters first had to remove the guardrail. Then, using only their own strength, they carefully righted the car and handed the driver over to emergency responders. The driver’s Golden Retriever was also in the car. The dog survived the crash unharmed and was secured by an animal rescue worker who happened to be passing by.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.