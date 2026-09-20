Derbysieg! Young Violets gewinnen gegen Rapid II

Die Austria hat das Wiener Derby der Zweitteams in der 2. Fußball-Liga klar für sich entschieden. Die Young Violets setzten sich am Sonntagvormittag in der Generali Arena gegen Rapid II mit 4:1 (1:0) durch. Die Tore für die Violetten erzielten Bruno Jerabek (14.) und Noel Polonkai (48.) sowie Illia Menshykov mit einem späten Doppelpack (83., 92.). Nicolas Jozepovic war zwischenzeitlich der Anschlusstreffer gelungen (52.), Rapids Paul Ertl sah aber wenig später Gelb-Rot (63.).