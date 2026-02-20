Autolenker ließ verletzten Radler einfach liegen

Der 15-Jährige stürzte zu Boden und blieb verletzt liegen. Der Autofahrer hielt nach der Kollision an, stieg aus und erkundigte sich kurz bei dem Jugendlichen nach dessen Befinden. Obwohl der Radler angab, verletzt zu sein, setzte sich der Pkw-Lenker wieder ins Auto und verließ die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Der Teenager wurde nach der Erstversorgung vor Ort in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.

Augenzeugen beschreiben den fahrerflüchtigen Pkw-Lenker folgendermaßen: Der Mann trug einen Vollbart und war mit einem blauen Oberteil und schwarzen Hosen bekleidet. Er fuhr einen kleinen, blauen Wagen mit österreichischem Kennzeichen, möglicherweise auch ein Bregenzer Kennzeichen. Der Buchstabe „A“ dürfte jedenfalls im Kennzeichen enthalten sein. Die Polizeiinspektion Hard bittet den Lenker des Pkw sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich zu melden: +43 (0) 59 133 8125