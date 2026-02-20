Autolenker ließ verletzten Radler einfach liegen

In der Vorarlberger Gemeinde Hard kam es am Donnerstag zu einem Fall von Fahrerflucht. Ein 15-jähriger Radler wurde auf einer Kreuzung von einem Auto erfasst. Der Lenker blieb zwar stehen, fuhr dann aber einfach weiter, ohne seine Daten bekannt gegeben zu haben.
Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr war ein 15-jähriger Radler auf der Landstraße in Hard unterwegs. Als er in die Kreuzung mit der Erlachstraße einfuhr, bog ein entgegenkommender Pkw von der Landstraße nach links in die Erlachstraße ab und erfasste den Fahrradfahrer.
Der 15-Jährige stürzte zu Boden und blieb verletzt liegen. Der Autofahrer hielt nach der Kollision an, stieg aus und erkundigte sich kurz bei dem Jugendlichen nach dessen Befinden. Obwohl der Radler angab, verletzt zu sein, setzte sich der Pkw-Lenker wieder ins Auto und verließ die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Der Teenager wurde nach der Erstversorgung vor Ort in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.
Augenzeugen beschreiben den fahrerflüchtigen Pkw-Lenker folgendermaßen: Der Mann trug einen Vollbart und war mit einem blauen Oberteil und schwarzen Hosen bekleidet. Er fuhr einen kleinen, blauen Wagen mit österreichischem Kennzeichen, möglicherweise auch ein Bregenzer Kennzeichen. Der Buchstabe „A“ dürfte jedenfalls im Kennzeichen enthalten sein. Die Polizeiinspektion Hard bittet den Lenker des Pkw sowie weitere Zeugen des Unfalls, sich zu melden: +43 (0) 59 133 8125
