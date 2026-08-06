Biogas als Chance zur Energieunabhängigkeit?

Während Österreich Monat für Monat rund eine Milliarde Euro für Energieimporte ins Ausland überweist, könnte ein Teil dieses Geldes längst im eigenen Land bleiben. Denn das Potenzial ist vorhanden: In Österreichs größtem Biogasbetrieb in Ziersdorf wird bereits heute aus organischen Reststoffen Energie gewonnen. Was fehlt, ist nicht die Technik – sondern das längst angekündigte Erneuerbares-Gas-Gesetz.