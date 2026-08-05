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Then jumped into the pool

Man from the Mühlviertel set himself on fire while barbecuing

Nachrichten
05.08.2026 09:38
The 52-year-old was flown to Vienna by emergency medical helicopter (stock photo)
The 52-year-old was flown to Vienna by emergency medical helicopter (stock photo)(Bild: Helge Bauer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A serious barbecue accident occurred late Tuesday evening in the Upper Mühlviertel region (Upper Austria). A 52-year-old man attempted to use a fire accelerant but accidentally set his legs on fire. Despite a daring rescue attempt, he suffered severe burns and was airlifted to Vienna General Hospital. 

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What started as a relaxed barbecue evening in the Rohrbach district turned into a true nightmare for a 52-year-old man. Late in the evening, the man attempted to use a fire accelerant. In doing so, however, he appears to have set his legs on fire. Acting quickly, he extinguished the flames by jumping into the pool.

Flied to Vienna
Emergency services were alerted around 10 p.m. The man, suffering from severe second-degree burns, was flown by emergency medical helicopter to the burn unit at Vienna General Hospital (AKH).

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