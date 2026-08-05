Army defused
Grenades Found Under the Floor of a Garden Shed
A 36-year-old man in Upper Austria got an unpleasant surprise while working in his grandmother’s garden shed. As he was removing the floor, he suddenly saw two hand grenades lying on the ground. He called emergency services. After an assessment by experts, the Austrian Armed Forces defused the ordnance and removed it.
On Tuesday afternoon, a 36-year-old man called emergency services to report that he had found two hand grenades on his grandmother’s property in the Wels-Land district. The 36-year-old had discovered the grenades while tearing up the wooden floorboards in the garden shed.
Origin unknown
After an assessment by the Explosives Expert Unit (SKO), the unit notified the Ministry of the Interior’s bomb disposal unit. The unit secured the grenades and removed them. The origin of the hand grenades is unknown.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.