The Hype Around Strength Training
What’s Behind the Big Craze for “Pumping”?
Health consciousness, aesthetics, or a search for identity: More and more young men find fulfillment by working out hard at the gym. What’s a healthy outlet for some after a stressful day at work can become a problem for others—when it’s all about compensating for negative emotions.
Rice pudding with fruit, protein shakes, oatmeal, chicken and rice twice a day—and that day in and day out: Lukas Seyrkammer’s (pictured right) diet may seem monotonous. For the 25-year-old, it’s a means to an end—and that end is building muscle. As a teenager, the Upper Austrian began working out at the gym; for the past year and a half, he’s been “pumping iron” five days a week in the weight room.
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