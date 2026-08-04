What’s Behind the Big Craze for “Pumping”?

Rice pudding with fruit, protein shakes, oatmeal, chicken and rice twice a day—and that day in and day out: Lukas Seyrkammer’s (pictured right) diet may seem monotonous. For the 25-year-old, it’s a means to an end—and that end is building muscle. As a teenager, the Upper Austrian began working out at the gym; for the past year and a half, he’s been “pumping iron” five days a week in the weight room.