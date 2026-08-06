3500 Schätze schlummerten unter der Grazer Burg

Die Funde erzählen Geschichten aus dem Leben der Herrscher, die von hier aus regierten. Der spätere Kaiser Friedrich III. aus dem Hause Habsburg, der die Burg ab 1438 bauen ließ, soll genügsam gewesen sein, sagt Praher-Malderle. „Ab dem 16. Jahrhundert wird es immer herrschaftlicher. Karl II. feierte hier Feste und ließ Fisch und Austern aus dem Mittelmeer importieren.“ Man fand Spuren von Dorsch aus der Nordsee, aber auch eine Kanonenkugel aus Stein. Einer der jüngst entdeckten Funde: eine kunstvolle Kachel mit Sonnen-Relief.