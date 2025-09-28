Großprojekt: So wird die Grazer Burg wiederbelebt

„Mit ihrer Initiative zur Errichtung dieser Denkmäler hat die ,Steirerkrone’ einen wertvollen Impuls zum Nachdenken gesetzt. Als Arzt, der auf einer Corona-Station gearbeitet hat, aber auch als Vater und Landesrat weiß ich um die vielfältigen Auswirkungen, die die Pandemie auch heute, fünf Jahre nach dem Ausbruch, noch auf unsere Gesellschaft hat. Diese Denkmäler mahnen uns alle, Abstände hinter uns zu lassen und auf unsere Mitmenschen zuzugehen“, sagt heute Kultur- und ÖVP-Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl.