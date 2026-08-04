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Already 30 degrees in the morning: Will today break the heat record?
Von krone.at
Today, Tuesday, is expected to be the hottest day of the current heat wave. The highest heat warning level has been issued for the eastern part of the country, where temperatures are expected to exceed 40 degrees in some areas. Follow the “Krone” live updates to see how Austria is weathering this scorching day. Let’s sweat it out together!
Record highs above 40 degrees are expected. The heat map shows where it could get particularly hot in the coming days:
The most important updates on the heatwave at a glance:
- A red heat warning has been issued for Tuesday and Wednesday for Vienna, the Weinviertel, northern Burgenland (including Seewinkel), the Vienna Basin, and the city of St. Pölten.
- Eastern Austria will be atthe center of Europe’sheatwave on Tuesday. It’s likely to be a historic day: Austria’s all-time temperature record (40.5 degrees in Bad Deutsch-Altenburg in 2013) could be broken.
- The night was also often much too warm. In Vorarlberg, two new all-time nighttime records were set.
- Dairy farmers are sounding the alarm. Due to the ongoing heat, there isn’t enough feed for the cows. Farmers are now demanding300 euros in emergency aid per cow from the government.
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