Kurve übersehen: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Am Gaberl kam es am Montag zu einem schweren Motorradunfall, bei dem der Lenker (18) und seine Beifahrerin (19) gegen eine Leitschiene prallten. Der 18-Jährige gab an, eine Linkskurve übersehen zu haben.
Auf der bei Bikern beliebten Gaberl Straße im Bezirk Voitsberg (Steiermark) war am Montagnachmittag ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Niederösterreich mit einer 18-jährigen Beifahrerin unterwegs. Auf Höhe Lederwinkel übersah der Lenker laut eigenen Angaben eine Linkskurve und prallte gegen eine Leitschiene.
Während der 19-Jährige mit leichten Verletzungen davon kam, wurde seine Beifahrerin über die Leitplanke geschleudert und blieb schwer verletzt auf einer Böschung liegen. Die in Graz lebende Deutsche wurde, wie auch der Lenker, per Rettungshubschrauber ins LKH bzw. UKH Graz geflogen.
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