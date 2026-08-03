Kurve übersehen: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Während der 19-Jährige mit leichten Verletzungen davon kam, wurde seine Beifahrerin über die Leitplanke geschleudert und blieb schwer verletzt auf einer Böschung liegen. Die in Graz lebende Deutsche wurde, wie auch der Lenker, per Rettungshubschrauber ins LKH bzw. UKH Graz geflogen.