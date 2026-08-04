„40.000 Euro-Auto ist heutzutage kein Luxus“

E-Autos nicht als Sachbezug besteuern

Und zum anderen soll die private Nutzung eines E-Autos ab 2027 als Sachbezug ebenfalls besteuert werden. Fraktionsübergreifend war Thomas Schaden nun diesbezüglich mit Kollegen der Wirtschaftskammer für die Fachgruppe Handelsagenten im Einsatz und saß mit SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter zusammen. Die Forderung: „Angemessenheitsgrenze erhöhen und Sachbezug überdenken!“ Was er auch begrüßen würde: Den Umstieg auf E-Autos attraktiver zu halten.