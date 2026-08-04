„40.000 Euro-Auto ist heutzutage kein Luxus“

Für viele Einpersonen- und Kleinstunternehmer ist das Firmenauto kein Luxus, sondern „es ist ihr Büro auf vier Rädern“, betont WKNÖ-Vize Thomas Schaden. Sie fahren täglich hunderte Kilometer und brauchen ein zuverlässiges Fahrzeug.
Gleich zwei Sachen magerln den roten Wirtschaftskämmerer: Zum einen die Angemessenheitsgrenze beim Kauf eines Firmenautos, die unverändert seit 2005 nur maximal 40.000 Euro betragen darf, um steuerlich absetzbar zu sein. „Die Preise haben sich erhöht und wir sprechen bei einem Neupreis von 40.000 Euro längst nicht mehr von Luxus“, so der Vizepräsident.
E-Autos nicht als Sachbezug besteuern
Und zum anderen soll die private Nutzung eines E-Autos ab 2027 als Sachbezug ebenfalls besteuert werden. Fraktionsübergreifend war Thomas Schaden nun diesbezüglich mit Kollegen der Wirtschaftskammer für die Fachgruppe Handelsagenten im Einsatz und saß mit SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter zusammen. Die Forderung: „Angemessenheitsgrenze erhöhen und Sachbezug überdenken!“ Was er auch begrüßen würde: Den Umstieg auf E-Autos attraktiver zu halten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.