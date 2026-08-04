Frauenbeine geben in Niederösterreich den Takt vor

Gemeinsam ist die Hemmschwelle niedriger

Spritzendorfer ergänzt: „Wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin renne, ist die Hemmschwelle niedriger.“ Bei beiden Events gibt es ermäßigte Tarife, wenn sich mehrere gleichzeitig anmelden. In Wiener Neustadt geht es übrigens schon am Vortag am Samstag los: Dann öffnet die Shining Me Area im Bürgermeistergarten ihre Tore – mit Sportmarken, einem Stand des Frauenhauses, inspirierenden Produkten, Healthy Food, coolen Beats, Startnummernausgabe und jeder Menge Gelegenheit zum Netzwerken und Spenden. „An diesem halben Tag wollen wir uns gemeinsam auf den Lauf freuen, es uns gut gehen lassen und einfach nur zusammensitzen“, erklärt Barbara Spritzendorfer ihre Beweggründe.