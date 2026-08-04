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GLEICH ZWEI EVENTS

Frauenbeine geben in Niederösterreich den Takt vor

Niederösterreich
04.08.2026 09:15
Laufen und dabei etwas Gutes tun: Das ist am Sonntag, den 6. September, gleich bei zwei ...
Laufen und dabei etwas Gutes tun: Das ist am Sonntag, den 6. September, gleich bei zwei Veranstaltungen möglich. Hier beim NÖ Frauenlauf in St. Pölten.(Bild: NÖ Frauenlauf)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Am 6. September gehen gleich zwei karitative Frauenläufe an den Start. In Wiener Neustadt findet heuer zum 2. Mal der Women‘s Run Shining Me mit einer 4,9 Kilometer langen Runde durch die Innenstadt statt. In St. Pölten geht der NÖ Frauenlauf hingegen zum 20. Mal mit drei Distanzen an den Start. 

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Während der NÖ Frauenlauf in St. Pölten heuer bereits sein 20-jähriges Jubiläum feiert und bis zu 3.300 Frauen an den Start gehen, ist es beim 2. Shining me Women‘s Run in Wiener Neustadt mit bis zu 250 Starterinnen noch kleiner. Neben den Läuferinnen sind bei beiden Events auch Nordic Walkerinnen am Start willkommen.

Beide Laufveranstaltungen für guten Zweck
Beide Veranstaltungen eint nicht nur der karitative Gedanke, sondern auch der Termin am Sonntag, 6. September. In St. Pölten wird mit jedem Kilometer Geld für den Kampf gegen Krebs erlaufen. 2025 wurden so 28.120 Euro lukriert. In Wiener Neustadt kommt der Lauf dem Frauenhaus zugute: „Frauen können hier etwas für Frauen tun“, bringt es Initiatorin Barbara Spritzendorfer auf den Punkt.

Initiatorin Barbara Spritzendorfer (re.) mit Finisherinnen beim 1. Women‘s Run Shinning Me im ...
Initiatorin Barbara Spritzendorfer (re.) mit Finisherinnen beim 1. Women‘s Run Shinning Me im Vorjahr in Wiener Neustadt.(Bild: Benni Schön)

Unvergessliches Event
Christian Kohl vom NÖ Frauenlauf sieht es so: „Unser Lauf bietet für jede Frau das passende Erlebnis – egal ob Anfängerin, Hobbyläuferin oder ambitionierte Sportlerin. Es geht nicht nur um die Zeit, sondern vor allem um gemeinsame Bewegung, Motivation und ein unvergessliches Event mit großartiger Atmosphäre.“

Gemeinsam ist die Hemmschwelle niedriger
Spritzendorfer ergänzt: „Wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin renne, ist die Hemmschwelle niedriger.“ Bei beiden Events gibt es ermäßigte Tarife, wenn sich mehrere gleichzeitig anmelden. In Wiener Neustadt geht es übrigens schon am Vortag am Samstag los: Dann öffnet die Shining Me Area im Bürgermeistergarten ihre Tore – mit Sportmarken, einem Stand des Frauenhauses, inspirierenden Produkten, Healthy Food, coolen Beats, Startnummernausgabe und jeder Menge Gelegenheit zum Netzwerken und Spenden. „An diesem halben Tag wollen wir uns gemeinsam auf den Lauf freuen, es uns gut gehen lassen und einfach nur zusammensitzen“, erklärt Barbara Spritzendorfer ihre Beweggründe.

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