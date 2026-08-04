Frauenbeine geben in Niederösterreich den Takt vor

Am 6. September gehen gleich zwei karitative Frauenläufe an den Start. In Wiener Neustadt findet heuer zum 2. Mal der Women‘s Run Shining Me mit einer 4,9 Kilometer langen Runde durch die Innenstadt statt. In St. Pölten geht der NÖ Frauenlauf hingegen zum 20. Mal mit drei Distanzen an den Start.
Während der NÖ Frauenlauf in St. Pölten heuer bereits sein 20-jähriges Jubiläum feiert und bis zu 3.300 Frauen an den Start gehen, ist es beim 2. Shining me Women‘s Run in Wiener Neustadt mit bis zu 250 Starterinnen noch kleiner. Neben den Läuferinnen sind bei beiden Events auch Nordic Walkerinnen am Start willkommen.
Beide Laufveranstaltungen für guten Zweck
Beide Veranstaltungen eint nicht nur der karitative Gedanke, sondern auch der Termin am Sonntag, 6. September. In St. Pölten wird mit jedem Kilometer Geld für den Kampf gegen Krebs erlaufen. 2025 wurden so 28.120 Euro lukriert. In Wiener Neustadt kommt der Lauf dem Frauenhaus zugute: „Frauen können hier etwas für Frauen tun“, bringt es Initiatorin Barbara Spritzendorfer auf den Punkt.
Unvergessliches Event
Christian Kohl vom NÖ Frauenlauf sieht es so: „Unser Lauf bietet für jede Frau das passende Erlebnis – egal ob Anfängerin, Hobbyläuferin oder ambitionierte Sportlerin. Es geht nicht nur um die Zeit, sondern vor allem um gemeinsame Bewegung, Motivation und ein unvergessliches Event mit großartiger Atmosphäre.“
Gemeinsam ist die Hemmschwelle niedriger
Spritzendorfer ergänzt: „Wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin renne, ist die Hemmschwelle niedriger.“ Bei beiden Events gibt es ermäßigte Tarife, wenn sich mehrere gleichzeitig anmelden. In Wiener Neustadt geht es übrigens schon am Vortag am Samstag los: Dann öffnet die Shining Me Area im Bürgermeistergarten ihre Tore – mit Sportmarken, einem Stand des Frauenhauses, inspirierenden Produkten, Healthy Food, coolen Beats, Startnummernausgabe und jeder Menge Gelegenheit zum Netzwerken und Spenden. „An diesem halben Tag wollen wir uns gemeinsam auf den Lauf freuen, es uns gut gehen lassen und einfach nur zusammensitzen“, erklärt Barbara Spritzendorfer ihre Beweggründe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.