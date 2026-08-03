After seven years
Naschenweng Kicks Ötzi Out of ORF Show
ORF is bringing in the “Schlager goddess” as the new host of “Zauberhafte Weihnachten” for prime time. DJ Ötzi must leave the show after a total of seven years. His daughter Lisa-Marie must also step aside...
The big summer heat wave isn’t even over yet, and ORF is already hard at work on Christmas—and on a very special Christmas surprise: Schlager star Melissa Naschenweng will take over the TV screen during prime time in December! The 36-year-old will host the music show “Zauberhafte Weihnacht” from Flachau in Salzburg for the first time.
DJ Ötzi has been hosting the show since 2019
The decision—which likely dates back to the tenure of former Director General Roland Weißmann—is a real bombshell. That’s because Melissa Naschenweng’s involvement also marks the departure of the Friedle family.
DJ Ötzi has been hosting the contemplative TV evening—which lasts several hours—since 2019. Since then, he has been joined by a rotating cast of female co-hosts. Last year, Lisa-Marie Friedle, DJ Ötzi’s daughter, made her hosting debut alongside her dad. The “Krone” reported on it.
Ötzi’s daughter faced a lot of criticism last year
The personnel shake-up caused quite a stir at the time. Especially since Lisa-Marie Friedle went on to land highly coveted hosting jobs at the public broadcaster. For example, she worked as a society reporter at the prestigious Hahnenkamm Race. That was precisely the job previously held by Melissa Naschenweng. Naschenweng’s replacement sparked a lot of debate at the time. Not least because Lisa-Marie Friedle, a novice in the field of hosting, had once again landed a coveted job at ORF.
In terms of ratings, Naschenweng was also able to attract more viewers to their TV screens. This fact likely played a role in the network pulling out all the stops to bring the “Schlager goddess” back as a host. Intense discussions on this matter have been underway at Küniglberg since the beginning of the year. Now the ink on the contracts has likely dried.
A Bavarian musician will join Naschi on the show
Melissa Naschenweng will not be hosting the prime-time show alone. She’ll be joined by German host and musician Dominik Glöbl. Since “Zauberhafte Weihnacht” is a co-production between ORF and Bayerischer Rundfunk (br), the German broadcaster is also allowed to contribute a host to the show.
This year’s episode is also expected to be recorded in early December in wintry Salzburg. The program is produced by IP Media.
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