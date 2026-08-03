Naschenweng Kicks Ötzi Out of ORF Show

Ötzi’s daughter faced a lot of criticism last year

The personnel shake-up caused quite a stir at the time. Especially since Lisa-Marie Friedle went on to land highly coveted hosting jobs at the public broadcaster. For example, she worked as a society reporter at the prestigious Hahnenkamm Race. That was precisely the job previously held by Melissa Naschenweng. Naschenweng’s replacement sparked a lot of debate at the time. Not least because Lisa-Marie Friedle, a novice in the field of hosting, had once again landed a coveted job at ORF.