700 Grad, Wasserrohr geplatzt: Brandherd wie Sauna

Sperrmüll in Flammen

Es war in einem Kellerabteil eines bis auf einen Bewohner leerstehenden Wohnhauses ausgebrochen. Sperrmüll und anderer Unrat waren in Flammen aufgegangen. Vor allem die Hitze bereitete Probleme. „An der Decke des Brandraumes herrschte eine Temperatur von 700 Grad“, schildert Einsatzleiter Thomas Rauch. Durch die Hitze platzte schließlich auch noch ein Wasserrohr, sodass zum Qualm des Feuers auch noch Wasserdampf kam. „Es war wie in einer Sauna“, schildert Rauch. Das machte vor allem den Atemschutztrupps der Feuerwehr zu schaffen.