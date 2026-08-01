„Vielflieger“ Sturm erlebt die ersten Turbulenzen

Nur im Chancenwucher eine Klasse für sich

Damit hatte die WSG ihr Pulver aber verschossen, kam im Laufe der Partie nicht mehr vor das Sturm-Tor. Da der Europacup-Fighter aus Graz aber diesmal nur im „Chancenwucher“ eine Klasse für sich war, sackte Tirol einen schmeichelhaften Punkt ein. „Enttäuschend, wir müssen unsere Chancen verwerten! Ich genauso“, schimpfte Simon Seidl. „Beim Gegentor müssen wir außerdem sicherer stehen, wenn wir in Unterzahl sind. Wir dürfen jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken, haben uns hier aber schon viel mehr erwartet.“