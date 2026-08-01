Will the ÖFB player be sidelined?
Injury Concerns! Kovac Provides Update on Chukwuemeka
Carney Chukwuemeka was injured during a friendly match for his club, Borussia Dortmund. BVB coach Niko Kovac has now provided an update, emphasizing: “Carney has a bruised knee.” More detailed examinations will take place in the coming days.
“I don’t think it’s too serious, but we’ll definitely fly home tomorrow and have it examined over the next day or two. Then we’ll know more,” Kovac explained after the friendly match in Japan.
“Got caught”
The Austrian national team player was substituted in the 23rd minute of BVB’s 1-0 victory over FC Tokyo in Tokyo on Saturday. The midfielder had injured his right knee in the 10th minute and continued playing for a few more minutes before leaving the field and disappearing into the tunnels of the Japanese National Stadium.
“Carney actually injured himself there by falling and then getting stuck,” the coach explained. Sports Director Lars Ricker adds: “I saw it happen right then—he kind of slipped a bit and then fell on his knee. That would, of course, be a real shame, because you could tell he’d been working on his physical conditioning during the summer break.”
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