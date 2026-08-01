Elderly Woman Injured
Two men tried to snatch a 69-year-old woman’s purse
Brazen: Instead of checking the time, an unknown duo in Linz had their sights set on a 69-year-old woman’s purse. They tried to snatch it from her hand—but she wouldn’t let go. As a result, the woman fell and was injured. Authorities are now searching for two suspects, both between 25 and 30 years old.
A 69-year-old woman from Linz was walking along Figulystraße on August 1, 2026, around 7:30 a.m. She was approached by two men she didn’t know, who asked her what time it was. When the woman answered, one of the men suddenly grabbed her handbag and tried to snatch it from her.
69-Year-Old Woman Fought Back
The 69-year-old held on to her bag but fell in the process. Both suspects fled empty-handed in an unknown direction. The woman was taken to Kepler University Hospital for treatment. Unfortunately, an immediate search proved unsuccessful.
Suspect Description
Both had dark hair and no beards, were between 25 and 30 years old, were dressed in dark clothing—one was wearing a dark vest—and spoke with a foreign accent.
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