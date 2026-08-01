Women in Business
How to Balance Work and Family
In the latest episode of the podcast “Ich bin Unternehmerin PUNKT,” presented by Frau in der Wirtschaft OÖ and “Krone,” podcast host Lisa Sigl welcomes Carola Fekter, CEO of the Niederndorfer Group, as a guest. Among other topics, they discuss how to make a business future-ready—more on that in the episode.
Carola Fekter is the CEO of the Niederndorfer Group, a family-owned business with over 100 years of history. In this episode of “Ich bin Unternehmerin PUNKT,” “Women in Business” regional chair Lisa Sigl talks with Carola about what it’s like to lead a long-established company into the future.
She shares her experiences with generational transition, the challenges of a business handover, and entrepreneurial decisions. She also discusses responsible business practices and the mindful use of resources.
As a mother of three young children, balancing family and career is particularly close to her heart—her youngest son even joined her during the podcast recording. Listen right here or anywhere podcasts are available!
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