Alert Level Three
19 fire departments are battling a wildfire
A grass fire initially reported on Saturday afternoon quickly spread to an adjacent wooded area due to the ongoing drought, high temperatures, and strong winds.
The emergency services received the alert shortly before 3:00 p.m. The fire department responded immediately and raised the alert level to level three, the highest possible level in Upper Austria. Currently, 19 fire departments are engaged in a large-scale operation to contain the flames and prevent them from spreading further into the surrounding area.
A police helicopter was called in to assist the emergency crews, providing aerial support for firefighting efforts. Local residents are also helping with the firefighting efforts using slurry tanks. No information is currently available regarding the exact extent of the fire or its cause.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.