Pater Stephan löscht Sorgen mit stillem Hinhören

In der Nähe von Pater Stephan Holpfer lässt es sich gut zur Ruhe kommen und den Trubel der Umwelt ausblenden. Dafür braucht es nicht viele Worte, manchmal nur ein Zusammensitzen bei einer Tasse Kaffee. „Einfach hinhören und da sein“, lautet sein Zugang. Viele Gespräche führt er in seinem Pfarrgarten in Bad Vöslau, Bezirk Baden. Vom Gartenhaus überblickt man das beruhigende Grün, vernimmt das Rascheln in den Baumkronen, das Lachen der Kinder aus dem nahen Thermalbad und sieht hinter dem Pfarrhaus noch die Spitze des Kirchturms mit Kreuz. Hier hört der gebürtige Traiskirchner einfach nur zu, brüht feinen italienischen Espresso auf, pfafft an seiner Zigarillo („krummer Hund“ nennt er sie) und blickt kein einziges Mal auf die Uhr, deren Ziffernblatt übrigens nach innen am Handgelenk gedreht ist. Pater Stephan nimmt sich die Zeit, die es braucht.