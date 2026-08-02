Neuer Feuerwehrkurat segnet Haus „aus vollem Rohr“

Erst wurde der junge Kaplan Luca Fian zur Einweihung des neuen Feuerwehrhauses Waidhofen/Ybbs-Wirts gebeten. Dies tat der 30-Jährige auf ungewöhnliche Art: Erst segnete er das Wasser im Tanklöschfahrzeug. Dann setzte er dieses ein, um das nach tausenden ehrenamtlichen Stunden neuerrichtete Feuerwehrhaus zu segnen.