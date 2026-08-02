Neuer Feuerwehrkurat segnet Haus „aus vollem Rohr“

Der junge Kaplan Luca Fian aus Waidhofen/Ybbs entdeckte bei der Segnung des neuen Feuerwehrhauses seine Liebe zur Feuerwehr. Das freut Kommandant Günther Weiss. Denn der Geistliche hat schon mit der Grundausbildung begonnen – er wird für die Ybbstaler Feuerwehr ein segensreiches Mitglied werden.
Erst wurde der junge Kaplan Luca Fian zur Einweihung des neuen Feuerwehrhauses Waidhofen/Ybbs-Wirts gebeten. Dies tat der 30-Jährige auf ungewöhnliche Art: Erst segnete er das Wasser im Tanklöschfahrzeug. Dann setzte er dieses ein, um das nach tausenden ehrenamtlichen Stunden neuerrichtete Feuerwehrhaus zu segnen.
Kaplan wird zum Feuerwehrmann
Feuerwehr-Kommandant Günther Weiss freut sich nun besonders. Konnte doch der Jungpriester für das Feuerwehrwesen begeistert und angeworben werden.
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