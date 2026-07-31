Nach 1531 Tagen ist Wacker wieder da in „Liga Zwa“

Nach dem bitteren Zwangsabstieg 2022 kehrt Wacker Innsbruck am Freitag (18.30) gegen Schwarz-Weiß Bregenz wieder in den Profi-Fußball zurück. Die Tiroler sind gekommen, um mit der Unterstützung von Los Angeles FC langfristig zu bleiben. Und sie bringen auch Erfahrung mit.
Endlich schnuppert Wacker wieder Profi-Luft, 1531 Tage nach dem sich die Innsbrucker am 22. Mai 2022 aus der 2. Liga verabschieden mussten. Mit dem West-Derby gegen Schwarz-Weiß Bregenz beginnt am Freitag (18.30) am Tivoli eine neue Ära.
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