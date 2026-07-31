Nach 1531 Tagen ist Wacker wieder da in „Liga Zwa“

Nach dem bitteren Zwangsabstieg 2022 kehrt Wacker Innsbruck am Freitag (18.30) gegen Schwarz-Weiß Bregenz wieder in den Profi-Fußball zurück. Die Tiroler sind gekommen, um mit der Unterstützung von Los Angeles FC langfristig zu bleiben. Und sie bringen auch Erfahrung mit.