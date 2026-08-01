291 World Cup races
“Last Season!” Ski Star Announces Retirement
The decision has been made! Speed specialist Elena Curtoni will end her professional career after the upcoming season. The 35-year-old revealed this on Instagram.
There had long been speculation about Curtoni’s future in the sport, but now the Italian has set the record straight: “I’ll be on the starting line for the 2026–27 season,” said the seasoned racer, who added an important sentence: “It will be my last season!”
Doubts Following an Injury
So the speed specialist will tackle the rigors of one more ski season and perhaps reward herself with a final World Championship appearance. “I can’t wait to enjoy every single moment,” she says, showing her motivation, and she still has a special milestone to reach.
So far, Curtoni has competed in 291 World Cup races—so reaching 300 should still be within reach. She’s currently fighting her way back into preseason training after an ankle injury. “I’ve pulled myself together again—with some doubts, but also with new goals. If it were easy, everyone would do it,” Curtoni adds, setting the tone!
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.