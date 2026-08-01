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291 World Cup races

“Last Season!” Ski Star Announces Retirement

Nachrichten
01.08.2026 12:33
Elena Curtoni’s impressive career is drawing to a close.
Elena Curtoni’s impressive career is drawing to a close.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

The decision has been made! Speed specialist Elena Curtoni will end her professional career after the upcoming season. The 35-year-old revealed this on Instagram. 

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There had long been speculation about Curtoni’s future in the sport, but now the Italian has set the record straight: “I’ll be on the starting line for the 2026–27 season,” said the seasoned racer, who added an important sentence: “It will be my last season!”

Doubts Following an Injury
So the speed specialist will tackle the rigors of one more ski season and perhaps reward herself with a final World Championship appearance. “I can’t wait to enjoy every single moment,” she says, showing her motivation, and she still has a special milestone to reach.

So far, Curtoni has competed in 291 World Cup races—so reaching 300 should still be within reach. She’s currently fighting her way back into preseason training after an ankle injury. “I’ve pulled myself together again—with some doubts, but also with new goals. If it were easy, everyone would do it,” Curtoni adds, setting the tone!

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