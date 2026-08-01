Böller-Vandalen: Carport bei Explosion demoliert!

Nach Böller-Vandalen fahndet die Polizei im Tiroler Oberland! Unbekannte hatten in der Nacht auf Freitag einen Pyrotechnik-Artikel auf einen Carport geworfen. Durch die heftige Explosion sei der Autounterstand „erheblich beschädigt“ worden, heißt es vonseiten der Ermittler.
Laut Angaben der Polizei warfen bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag, gegen 1.30 Uhr, einen pyrotechnischen Gegenstand auf den Carport. Durch die anschließende Explosion sei dieses erheblich beschädigt.
Schauplatz des nächtlichen Vorfalls war laut den Ermittlern die Imster Josef-Koch-Straße am südlichen Stadtrand.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Die Ermittlungen zur Ausforschung der Vandalen laufen. Die Polizeiinspektion Imst ersucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Vorfall in der Nacht geben können, sich zu melden.
Hinweise unter der Telefonnummer 059 133/7100.
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