Arbeiten enden: Freie Fahrt auf Brennerbahnstrecke

Aufatmen für Pendler und Reisende: Die umfangreichen Bau- und Instandhaltungsarbeiten auf der Brennerstrecke können wie geplant abgeschlossen werden. Damit wird die Bahnstrecke zwischen Innsbruck und Brenner für den Zugverkehr freigegeben. Ab Sonntag verkehren die Züge wieder nach dem regulären Fahrplan.