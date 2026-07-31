Arbeiten enden: Freie Fahrt auf Brennerbahnstrecke

Aufatmen für Pendler und Reisende: Die umfangreichen Bau- und Instandhaltungsarbeiten auf der Brennerstrecke können wie geplant abgeschlossen werden. Damit wird die Bahnstrecke zwischen Innsbruck und Brenner für den Zugverkehr freigegeben. Ab Sonntag verkehren die Züge wieder nach dem regulären Fahrplan.
Die ÖBB haben die Streckensperre auf italienischer Seite genutzt, um ebenfalls wichtige Arbeiten für eine leistungsfähige und zukunftssichere Schieneninfrastruktur umzusetzen. Im Fokus standen dabei die Sanierung von Frostschäden im Mühltaltunnel sowie Instandhaltungsmaßnahmen an den Gleisanlagen zwischen Patsch und Brenner.
Während der Sperre sorgte ein umfangreicher Schienenersatzverkehr für die Mobilität der Fahrgäste. Insgesamt waren rund 50 Busse im Einsatz, um die Verbindungen im Nah- und Fernverkehr aufrechtzuerhalten und die Auswirkungen der Bauarbeiten für die Fahrgäste möglichst gering zu halten.
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