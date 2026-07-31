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In Innsbruck

„Soziales Haus“ für Frauen und Kinder öffnete Tore

Tirol
31.07.2026 14:00
Am Donnerstag wurde das „soziale Haus“ vorgestellt.
Am Donnerstag wurde das „soziale Haus“ vorgestellt.(Bild: Krone-Collage/Krone Multimedia)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Am Domanigweg in Innsbruck bildet der gemeinsame Standort des Vereins lilawohnt und der Tiroler Kinder und Jugend GmbH ein „soziales Haus“. Er vereint Beratungs- und Wohnangebote für Frauen, Kinder und Jugendliche in herausfordernden Lebenssituationen unter einem Dach.

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lilawohnt – spezialisiert auf Frauen mit und ohne Kinder, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind – verfügt dort über eine Beratungsstelle und insgesamt zehn Wohneinheiten. Die Tiroler Kinder und Jugend GmbH betreibt am Standort drei sozialpädagogische Wohngemeinschaften für insgesamt 24 Jugendliche, die mittel- bis längerfristig nicht in ihrem Herkunftssystem verbleiben können.

Nachdem die Räumlichkeiten mittlerweile vollständig eingerichtet und in Betrieb sind, öffneten die Einrichtungen am Donnerstag ihre Türen für Interessierte.

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Gerade in schwierigen Lebenssituationen braucht es verlässliche Angebote, die Schutz, Stabilität und neue Perspektiven geben.

Soziallandesrätin Eva Pawlata

Moderne Räumlichkeiten
„Der Standort am Domanigweg steht für ein starkes soziales Unterstützungsangebot. Die modernen Räumlichkeiten bieten nicht nur den optimalen Rahmen für individuelle Beratung und Begleitung, sondern auch ein sicheres Zuhause auf Zeit. Gerade in schwierigen Lebenssituationen – sei es der Verlust der Existenzgrundlage oder eine familiäre Krise – braucht es verlässliche Angebote, die Schutz, Stabilität und neue Perspektiven geben“, betont Soziallandesrätin Eva Pawlata.

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Mit dem neuen Standort wurde ein zukunftsweisendes Angebot für Frauen mit und ohne Kinder geschaffen.

Julia Schratz

Beratungsstelle im Erdgeschoss
Im Erdgeschoss des neuen Standorts befindet sich die barrierefrei zugängliche Beratungsstelle von lilawohnt für Frauen ab 18 Jahren mit den Schwerpunkten Existenzsicherung und Wohnen. Darüber sind neben Büros insgesamt zehn Wohneinheiten untergebracht: Vier modulare Wohneinheiten stehen Frauen mit einem oder mehreren Kindern zur Verfügung, sechs weitere Wohneinheiten sind für alleinlebende Frauen vorgesehen. Zwei davon sind barrierefrei ausgestaltet. Ergänzt wird das Angebot durch einen Bewegungsraum, ein Kinderspielzimmer sowie einen Garten.

Vor dem Eingang zur Beratungsstelle von lilawohnt: LR Eva Pawlata (Mitte) mit den ...
Vor dem Eingang zur Beratungsstelle von lilawohnt: LR Eva Pawlata (Mitte) mit den Geschäftsführerinnen Julia Schratz (re., lilawohnt) und Elke Luwitsch (li., Tiroler Kinder und Jugend GmbH).(Bild: Land Tirol/Trenker)

Nach Prinzip des Clusterwohnens gebaut
In die Planung war lilawohnt umfassend einbezogen. „Mit dem neuen Standort wurde ein zukunftsweisendes Angebot für Frauen mit und ohne Kinder geschaffen. Die Wohneinheiten folgen dem Prinzip des Clusterwohnens: Jede Bewohnerin verfügt über einen eigenen Wohnbereich mit Bad und Küche, ergänzt durch gemeinschaftlich genutzte Flächen. Durch die modulare Bauweise können vier Wohneinheiten außerdem flexibel an die Größe einer Familie angepasst werden“, erklärt Geschäftsführerin Julia Schratz.

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Die Jugendlichen können aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihrem Herkunftssystem bleiben.

Elke Luwitsch

Auch Arbeit mit Eltern wesentlicher Bestandteil
Die Tiroler Kinder und Jugend GmbH hat am neuen Standort drei sozialpädagogische Wohngruppen eingerichtet, in denen Jugendliche ab zwölf bzw. 14 Jahren im Rahmen der Vollen Erziehung (Betreuung außerhalb der Herkunftsfamilie) leben. Zwei Wohngruppen bieten jeweils Platz für neun Jugendliche, eine Kleingruppen-Wohngemeinschaft verfügt über vier Plätze.

„Die Jugendlichen können aus unterschiedlichen Gründen – etwa aufgrund von Konflikt-, Belastungs- oder Krisensituationen bis hin zu einer akuten Kindeswohlgefährdung – nicht in ihrem Herkunftssystem bleiben. Neben der Stabilisierung und Begleitung der Jugendlichen ist auch die Arbeit mit den Eltern ein wesentlicher Bestandteil des Angebots in den Wohngruppen“, berichtet Geschäftsführerin Elke Luwitsch.

Land fördert Projekt mit 540.000 Euro
Das Projekt wurde von der Stadt Innsbruck gemeinsam mit der Innsbrucker Immobilien Gesellschaft und dem Land Tirol realisiert. Seitens des Landes wird das Beratungs- und Wohnangebot von lilawohnt am Standort Domanigweg im heurigen Jahr mit rund 540.000 Euro gefördert. Die Leistungen der Tiroler Kinder und Jugend GmbH werden im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe über den Normtagsatz finanziert.

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