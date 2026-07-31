Darum geht dem Rekord- Präsidenten das Herz auf

„Wir haben einen großen Umbruch und so viele Abgänge wie noch nie gehabt“, sagt Fuchs. 18 Abgänge stehen zu Buche, mit Luca Hassler (WAC) und Olivier N‘Zi (Hibernians) gingen zwei langjährige Stammkräfte von Bord. Immerhin spült Hassler Geld in die Kassen, mit dem WAC feilscht man noch über die Höhe der Ausbildungsentschädigung. Fuchs: „Vor dem Cup-Spiel in Treibach habe ich ehrlich gesagt ein wenig Bauchweh gehabt, weil wir fünf Ausfälle gehabt haben. Aber dann haben unsere jungen Buam dort befreit aufgespielt, da ist mir das Herz aufgegangen. Das zeigt, unsere Nachwuchsarbeit ist wirklich top.“