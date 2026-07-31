Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Umbruch bei Falken

Darum geht dem Rekord- Präsidenten das Herz auf

2. Liga
31.07.2026 09:00
Die jungen Kapfenberger jubelten schon im Cup.
Die jungen Kapfenberger jubelten schon im Cup.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Die 2. Liga startet heute Freitag in die neue Saison. Und wer ist wieder mit dabei? Natürlich Kapfenberg, der „Dino“ der zweiten Leistungsklasse. Seit 2012 sind die Obersteirer durchgehend in der 2. Liga. Große Brötchen backen die Falken auch im kommenden Spieljahr nicht. Das Ziel lautet Klassenerhalt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Der ist machbar. Ich glaube, dass wir ohne Probleme die Klasse halten werden“, sagt Erwin Fuchs. Der 72-Jährige ist ein Unikat in Österreichs Fußball-Landschaft. Seit sage und schreibe 1997 steht er dem Klub vor. Und damit ist Fuchs der längstdienende Präsident des Landes.

Zitat Icon

Unsere jungen Buam haben dort befreit aufgespielt, da ist mir das Herz aufgegangen. Das zeigt, unsere Nachwuchsarbeit ist wirklich top.

KSV-Präsident Erwin Fuchs

„Wir haben einen großen Umbruch und so viele Abgänge wie noch nie gehabt“, sagt Fuchs. 18 Abgänge stehen zu Buche, mit Luca Hassler (WAC) und Olivier N‘Zi (Hibernians) gingen zwei langjährige Stammkräfte von Bord. Immerhin spült Hassler Geld in die Kassen, mit dem WAC feilscht man noch über die Höhe der Ausbildungsentschädigung. Fuchs: „Vor dem Cup-Spiel in Treibach habe ich ehrlich gesagt ein wenig Bauchweh gehabt, weil wir fünf Ausfälle gehabt haben. Aber dann haben unsere jungen Buam dort befreit aufgespielt, da ist mir das Herz aufgegangen. Das zeigt, unsere Nachwuchsarbeit ist wirklich top.“ 

Rekord-Präsident Erwin Fuchs: Seit 1997 ist er der Chef der Falken.
Rekord-Präsident Erwin Fuchs: Seit 1997 ist er der Chef der Falken.(Bild: Sepp Pail)

Mit Fabio Kräutler, Kristijan Ljubas und Noah Habel wurden die nächsten Talente aus der Akademie hochgezogen. Der Startschuss in die Saison erfolgt Freitag in Liefering. „Unsere Vorbereitung war gut, aber das muss bekanntlich nichts heißen“, so Fuchs, der noch einen Stürmer an Land gezogen hat.

Adulai Djabi Embalo heißt der 21-Jährige, der zuletzt im U19-Nachwuchs von Serie-B-Klub Virtus Entella spielte. „Sieben Mal ist er im U21-Nationalteam von Luxemburg zum Einsatz gekommen, einmal sogar im A-Team“, sagt Fuchs über den 1,90-Meter-Riesen mit portugiesischen Wurzeln. Beim Auftakt heute gegen die Jungbullen ist der Last-Minute-Neuzugang aber noch nicht dabei. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
2. Liga
31.07.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
126.266 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Wien
Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch
82.527 mal gelesen
Renate Hobiger kann nicht fassen, dass ihr Ehemann Alfred sterben musste. Sie erhebt schwere ...
Tirol
Unwetter: Spur der Verwüstung, Video zeigt Mure
79.340 mal gelesen
Das Unwetter sorgte für eine Spur der Verwüstung. Links das Klärwerk in Sölden. Rechts ...
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
959 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Wirtschaft
Paukenschlag: Kammer-Chef Ruck legt Ämter nieder
806 mal kommentiert
Walter Ruck ist – nach viel Druck auch von Präsidentin Martha Schultz – Geschichte in der ...
Wirtschaft
Ruck-Rücktritt lässt Ludwig kleinlaut zurück
762 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig hat sich in den vergangenen Wochen hinter den ...
Mehr 2. Liga
Sport Tv Logo
NÖ-Trio im Check
Zwischen Aufbruchstimmung und Abstiegsgespenst
Umbruch bei Falken
Darum geht dem Rekord- Präsidenten das Herz auf
Bregenz in Innsbruck
Zum 50. Duell mit Wacker kommt der Chef aus Japan
Sport Tv Logo
Zwischen Leben und Tod
„Meine Frau wollte mich außer Haus haben“
Sport Tv Logo
Die Legende lebt
Nach 1531 Tagen ist Wacker wieder da in „Liga Zwa“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf