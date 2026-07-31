Darum geht dem Rekord- Präsidenten das Herz auf

Die 2. Liga startet heute Freitag in die neue Saison. Und wer ist wieder mit dabei? Natürlich Kapfenberg, der „Dino“ der zweiten Leistungsklasse. Seit 2012 sind die Obersteirer durchgehend in der 2. Liga. Große Brötchen backen die Falken auch im kommenden Spieljahr nicht. Das Ziel lautet Klassenerhalt.
„Der ist machbar. Ich glaube, dass wir ohne Probleme die Klasse halten werden“, sagt Erwin Fuchs. Der 72-Jährige ist ein Unikat in Österreichs Fußball-Landschaft. Seit sage und schreibe 1997 steht er dem Klub vor. Und damit ist Fuchs der längstdienende Präsident des Landes.
Unsere jungen Buam haben dort befreit aufgespielt, da ist mir das Herz aufgegangen. Das zeigt, unsere Nachwuchsarbeit ist wirklich top.
KSV-Präsident Erwin Fuchs
„Wir haben einen großen Umbruch und so viele Abgänge wie noch nie gehabt“, sagt Fuchs. 18 Abgänge stehen zu Buche, mit Luca Hassler (WAC) und Olivier N‘Zi (Hibernians) gingen zwei langjährige Stammkräfte von Bord. Immerhin spült Hassler Geld in die Kassen, mit dem WAC feilscht man noch über die Höhe der Ausbildungsentschädigung. Fuchs: „Vor dem Cup-Spiel in Treibach habe ich ehrlich gesagt ein wenig Bauchweh gehabt, weil wir fünf Ausfälle gehabt haben. Aber dann haben unsere jungen Buam dort befreit aufgespielt, da ist mir das Herz aufgegangen. Das zeigt, unsere Nachwuchsarbeit ist wirklich top.“
Mit Fabio Kräutler, Kristijan Ljubas und Noah Habel wurden die nächsten Talente aus der Akademie hochgezogen. Der Startschuss in die Saison erfolgt Freitag in Liefering. „Unsere Vorbereitung war gut, aber das muss bekanntlich nichts heißen“, so Fuchs, der noch einen Stürmer an Land gezogen hat.
Adulai Djabi Embalo heißt der 21-Jährige, der zuletzt im U19-Nachwuchs von Serie-B-Klub Virtus Entella spielte. „Sieben Mal ist er im U21-Nationalteam von Luxemburg zum Einsatz gekommen, einmal sogar im A-Team“, sagt Fuchs über den 1,90-Meter-Riesen mit portugiesischen Wurzeln. Beim Auftakt heute gegen die Jungbullen ist der Last-Minute-Neuzugang aber noch nicht dabei.
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