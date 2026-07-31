27 Fragen der hitzigen Art sollen Kühlung bringen

Checklisten mit Maßnahmen

Die Landesabteilung für Gesundheitsstrategie erklärt dazu: „Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner in den Pflege- und Betreuungszentren hat für das Land höchste Priorität. Gerade während Hitzeperioden wird der Hitzeschutz besonders ernst genommen.“ Bezüglich der konkreten Anfrage heißt es: Mithilfe von Checklisten werden Maßnahmen – wie gezieltes Lüften in den Morgen- und Abendstunden, Beschattungen und Sonnenschutz, das Verdunkeln der Räume oder der Einsatz von Ventilatoren oder Kühlgeräten – konsequent umgesetzt. Aktivitäten würden verstärkt in die Morgen- und Abendstunden verlegt und die Flüssigkeitsaufnahme sowie der Gesundheitszustand überwacht.