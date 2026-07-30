A Treat for the Fans
Adi Hütter Had to Keep an “Old Promise”
Coach Adi Hütter has kept a promise he made during his first tenure with Eintracht Frankfurt. At the training camp in Grassau, the Austrian treated himself to a special culinary treat—complete with some laughs.
In 2019, while serving as head coach of Eintracht Frankfurt, Hütter made a special promise during the training camp in Windischgarsten. At the time, the Austrian told a few particularly loyal club fans that he would try their traditional Handkäse breakfast at the next training camp.
That never happened during his first stint with the German club—first, the pandemic threw a wrench in the works for two years, and then Hütter left Frankfurt. But the fans don’t forget, and after his return this summer, it was clear that an old promise still needed to be fulfilled.
Hütter Draws Laughter
The moment finally arrived at the training camp in Grassau, Bavaria. After a training session, Hütter and some of the Eintracht players were invited to the table. The coach was served two pieces of the traditional sour milk cheese along with a slice of bread.
They had spared Hütter the onion as an additional side dish. Seated at a festive table surrounded by loyal Eintracht supporters, the 56-year-old sampled the special treat. His attempt to eat it with a fork drew laughter from the fans. “Traditionally without a fork,” someone immediately pointed out, and Hütter complied. “Delicious,” the coach commented with a thumbs-up. In any case, he certainly earned himself some brownie points.
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